Journée Mieux Etre Menetou-Salon, 26 mars 2022, Menetou-Salon.

Journée Mieux Etre Menetou-Salon

2022-03-26 10:00:00 – 2022-03-27 17:00:00

Menetou-Salon Cher Menetou-Salon

Journées dédiées aux mieux-être et à la découverte de différents types de thérapie et outils de développement personnel. Ateliers individuels, collectifs et conférences

Journée Mieux Etre est proposée par Hypno Zen 18

+33 6 68 63 86 60

Hypno zen

Menetou-Salon

