Journée Mets’diévale

2022-06-19 11:00:00 – 2022-06-19 18:00:00

EUR Cet été, tous aux châteaux pour les Mets’diévales !

Le château de Lichtenberg et 3 autres sites de la Route des châteaux et cités fortifiées vous accueillent cet été pour une journée placée sous le signe de la gourmandise en famille ou entre amis !

Le château de Lichtenberg vous donne rendez-vous le dimanche 19 juin pour sa journée gourmande !

Au programme :

de 11h à 18h : présence dans le château de la brasserie Le Centième Singe pour parler des secrets de fabrication de La 1206 (la bière médiévale créée par la brasserie spécialement pour le château), dégustations de leurs produits, achats possible sur place.

à 15h : spectacle de Christine Fischbach “Des mets et des mots”, tout public, d’une durée de 50 minutes à l’auditorium (places limitées à 94). Spectacle sur le thème de la gourmandise et des plaisirs de la table et de la vie. Réservation obligatoire pour le spectacle.

Tarifs : 10€ plein tarif et 7,5€ tarif réduit comprenant l’entrée au château, le spectacle et un bon pour une boisson et un bretzel à la cafétéria du château. Possibilité d’accéder et de visiter le château sans les gourmandises et sans le spectacle au tarif habituel de 6€ plein tarif et 3,50 € tarif réduit.

Renseignements au 03 88 89 98 72 ou chateaudelichtenberg@hanau-lapetitepierre.alsace

