### Journée, pour les groupes scolaires, rythmée par une visite guidée et un atelier pédagogique sur les mégalithes. Bâtis par les populations du Néolithique, les tumulus de Bougon sont d’exceptionnels exemples de mégalithes. Pour mieux comprendre ces architectures du passé, leurs usages et techniques construction accompagnez votre classe pour une journée rythmée par une visite guidée et un atelier pédagogique associant expérimentation de traction de dalle et construction de maquettes.

Tarif journée : 110 euros + Droit d’entrée de 2 euros par enfant – Gratuit pour les accompagnateurs. Sur inscription. Public : du CE2 à la 6e.

