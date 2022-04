Journée médiévale Orthez, 10 août 2022, Orthez.

Journée médiévale Rue Moncade Château Moncade Orthez

2022-08-10 – 2022-08-10 Rue Moncade Château Moncade

Orthez Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Rendez-vous avec le dernier arbalétrier de France et atelier frappe de monnaies anciennes.

L’arbalétrier est un homme d’armes. En costume du XIIIe siècle avec broigne de cuir, camail, genouillères de fer et carquois, il vous fera tirer sur des cibles de bois à l’effigie de Dragon, Chevalier, Templier, Cavalier etc., huit au total, grandeur nature. Il vous enseignera d’abord l’art de viser puis les stades précis de l’armement. Revivez enfin les derniers instants de Richard Coeur de Lion…

Une trentaine de matrices est à la disposition du public qui découvre concrètement un pan de l’Histoire, de l’Antiquité jusqu’au XVe siècle à travers la monnaie. Découvrez les gestes d’antan de la frappe de monnaie en découpant au burin une pièce façonnée et battue. Etape par étape, la confection d’une pièce n’aura plus de secret pour vous…

Rendez-vous avec le dernier arbalétrier de France et atelier frappe de monnaies anciennes.

L’arbalétrier est un homme d’armes. En costume du XIIIe siècle avec broigne de cuir, camail, genouillères de fer et carquois, il vous fera tirer sur des cibles de bois à l’effigie de Dragon, Chevalier, Templier, Cavalier etc., huit au total, grandeur nature. Il vous enseignera d’abord l’art de viser puis les stades précis de l’armement. Revivez enfin les derniers instants de Richard Coeur de Lion…

Une trentaine de matrices est à la disposition du public qui découvre concrètement un pan de l’Histoire, de l’Antiquité jusqu’au XVe siècle à travers la monnaie. Découvrez les gestes d’antan de la frappe de monnaie en découpant au burin une pièce façonnée et battue. Etape par étape, la confection d’une pièce n’aura plus de secret pour vous…

+33 5 59 69 36 24

Rendez-vous avec le dernier arbalétrier de France et atelier frappe de monnaies anciennes.

L’arbalétrier est un homme d’armes. En costume du XIIIe siècle avec broigne de cuir, camail, genouillères de fer et carquois, il vous fera tirer sur des cibles de bois à l’effigie de Dragon, Chevalier, Templier, Cavalier etc., huit au total, grandeur nature. Il vous enseignera d’abord l’art de viser puis les stades précis de l’armement. Revivez enfin les derniers instants de Richard Coeur de Lion…

Une trentaine de matrices est à la disposition du public qui découvre concrètement un pan de l’Histoire, de l’Antiquité jusqu’au XVe siècle à travers la monnaie. Découvrez les gestes d’antan de la frappe de monnaie en découpant au burin une pièce façonnée et battue. Etape par étape, la confection d’une pièce n’aura plus de secret pour vous…

Rue Moncade Château Moncade Orthez

dernière mise à jour : 2022-02-28 par