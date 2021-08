Orthez Orthez Orthez, Pyrénées-Atlantiques Journée médiévale Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Clôture de la journée par un spectacle de fauconnerie. +33 5 59 69 36 24 Reconstitution d’un campement militaire et démonstration de combats.

