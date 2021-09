Jaulny Château de Jaulny Jaulny, Meurthe-et-Moselle Journée médiévale du patrimoine à Jaulny Château de Jaulny Jaulny Catégories d’évènement: Jaulny

Meurthe-et-Moselle

Journée médiévale du patrimoine à Jaulny Château de Jaulny, 19 septembre 2021, Jaulny. Journée médiévale du patrimoine à Jaulny

Château de Jaulny, le dimanche 19 septembre à 11:00

### Profitez d’animations médiévales dans le parc du château (conteur, musiciens, combats ..), de visites du château et de restauration médiévale. Découvrez le parc du château en accès libre avec des animations médiévales diverses (conteur, combats d’épée, musique…). La visite passionnante du chateau est à prix réduit. Restauration et boissons médiévales toute le journée à la Taverne de l’Armoise.

6€ tarif normal (plutôt que 8€) ; 3€ tarif réduit (plutôt que 4€) ; gratuit -12 ans. Entrée libre dans le parc et aux manifestations.

Profitez d’animations médiévales dans le parc du château (conteur, musiciens, combats ..), de visites du château et de restauration médiévale. Château de Jaulny 4 rue du château, 54470 Jaulny Jaulny Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jaulny, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Château de Jaulny Adresse 4 rue du château, 54470 Jaulny Ville Jaulny lieuville Château de Jaulny Jaulny