Journée médiévale de Pontivy – Sixième édition Château des Rohan, 19 septembre 2021, Pontivy.

Journée médiévale de Pontivy – Sixième édition

Château des Rohan, le dimanche 19 septembre à 10:00

Organisée dans le cadre des journées européennes du patrimoine, cette journée médiévale a pour objectif de proposer un temps fort autour du château de Pontivy, fermé depuis 2014 en raison de l’effondrement de sa courtine sud. Organisé par le service patrimoine de la ville, la manifestation se veut culturelle (mise en valeur du site patrimonial, animations ludiques et pédagogiques autour des traditions et savoir-faire médiévaux), populaire et festive. A cet effet, des compagnies de reconstitution historique investiront les lieux pour permettre au public de se plonger dans l’univers médiéval au travers de spectacles, échanges et ateliers participatifs. Seront à l’honneur cette année : * poliorcétique (techniques de siège via la présentation de machines de sièges et canons) * démonstrations de combats * artisanat médiéval * vie civile et militaire. _Possibilité de restauration sur place notamment au stand de restauration de cuisine médiévale._ _La manifestation aura lieu en plein air dans les douves et les abords mais aussi dans la cour du château._ _Informations : Mairie de Pontivy – Service Patrimoine au 02 97 25 00 33_

Entrée libre et port du masque obligatoire.

Château des Rohan 63 rue du Général de Gaulle, 56300, Pontivy Pontivy Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00