Journée médiévale de Montséret Avenue des platanes, Montséret, Aude Montséret, dimanche 2 juin 2024.

Journée médiévale de Montséret Avenue des platanes, Montséret, Aude Montséret Dimanche 2 juin, 10h00

Le programme est en cours d’élaboration mais nous pouvons déjà confirmer :

– Petite randonnée commentée aux ruines du château de Montséret. Départ à 11h, rendez-vous à l’entrée du parc pour enfants avenue des platanes. Vous serez accompagnés par Dame Claude, et Sire Christian et leur âne Arthur.

Zone animations foyer et place du foyer :

• L’antre du scribe : ateliers calligraphie et enluminure NOUVEAU 2024.

• Les Frères du Mystère et leurs spectacles « folles jongleries » NOUVEAU 2024.

• les 4 musiciens du groupe Ritournelles d’Oc NOUVEAU 2024.

• La surprise de Bill NOUVEAU 2024.

• La troupe médiévale avec son campement : La garde de l’Alaric.

• Visite du petit musée.

• Exposition sur l’histoire du moyen âge et quelques objets de l’association d’inspiration médiévale.

• Jeux en bois.

• Jeux de l’herboriste.

• Maquillage pour les enfants

• Voyance directe.

• Sire Christian et son âne Arthur (courte balade à 1€ pour les enfants).

• Taverne avec zone table + chaises, boissons (jus de fruits, hypocras, vins, bière pression, café), repas , crêpes sucrées.

Zone de parking gratuite devant la cave coopérative (place de la gare) et au parking du cimetière dans le champ en face du cimetière.

Entrée libre.

