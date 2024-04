Journée Médiévale Aurions-Idernes, dimanche 5 mai 2024.

Journée Médiévale Aurions-Idernes Pyrénées-Atlantiques

12h repas partagé. 14h escape game pour petit & grand (logique, force, énigmes et combat de coton-tige génats). Et aussi peinture à l’encre Ferro-Gallique, contes médiévaux. Crêpes et boissons. 8 8 EUR.

Début : 2024-05-05 12:00:00

fin : 2024-05-05

11 Chemin Coustasse

Aurions-Idernes 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

