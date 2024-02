Journée médiévale au Château d’Urtubie découverte d’un camp militaire RD810 Urrugne, samedi 26 octobre 2024.

Les membres de l’association les sentinelles de la Guivre basée à Briscous viendront reconstituer un camp militaire du Moyen Age qui permettra aux visiteurs de découvrir l’organisation de l’armée au Moyen Age.

Afin de présenter le maniement des armes , ils exposeront un râtelier d’armes duquel il sera possible de s’approcher, de poser des questions, soupeser, essayer des parties d’armures.

Initiation au maniement d’épée.

Pour les enfants, une petite arène leur permettra de s’affronter avec des épées en mousse ou encore de venir s’entrainer face à une quintaine (mannequin d’entrainement).

Une belle journée en famille avec possibilité de rester pique-niquer dans le parc après la visite du château dont la partie la plus ancienne date de 1341. Départs à 10h30 et 11h30 le matin, 14h30, 15h30 l’après-midi. Places limitées. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-26

fin : 2024-10-26

RD810 Château d’Urtubie

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

