Mohon Morbihan Mohon Faites revivre le Camp des Rouëts au temps du Moyen-âge. Profitez des ateliers d’héraldique, d’escrime, de chevalerie, d’armes et armures, de fauconnerie pour vous mettre dans la peau d’un chevalier. La journée se termine par le spectacle “Combat des Trente” où seuls de véritables chevaliers peuvent s’affronter. Rendez-vous à 10h00 au Camp des Rouëts. Fin de l’animation entre 17h et 17h30. Tarifs : 8,00 € / 6,00 € réduit* / gratuit -4ans

* 4/18 ans Côté pratique :

– pique-nique indispensable !

– Informations 02 97 22 36 43

– Masque conseillé

