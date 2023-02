JOURNEE MEDIEVALE Agde Catégories d’Évènement: Agde

Herault L’ Association Agde au fil du temps et la Mairie d’Agde proposent « la journée médiévale ». Au programme : campement, combats, course de chars pour enfants, danses, musique, jeux en bois, âne savant, manèges ,food truck.

> Toute la journée.

