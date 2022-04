Journée médiévale à l’atelier du Miel à Saint-Sève Saint-Sève, 9 octobre 2022, Saint-Sève.

Journée médiévale à l’atelier du Miel à Saint-Sève Saint-Sève

2022-10-09 11:00:00 – 2022-10-09 17:00:00

Saint-Sève Gironde Saint-Sève

EUR Camp médiéval, concert rock et repas fermier, formule 22€ / adulte et 11€ / enfant. Et aussi, visite de la miellerie, extraction du miel, ruche vivante. 11h – 17h

+33 6 11 59 18 55

