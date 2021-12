Journée « Mécanique » Rennes Le Diapason – Campus Beaulieu, 12 janvier 2022, Rennes.

Journée « Mécanique » Rennes

Le Diapason – Campus Beaulieu, le mercredi 12 janvier 2022 à 12:00

Un événement conçu par l’l’Unité de Formation et de Recherche « [Sciences et Propriétés de la Matière](https://spm.univ-rennes1.fr/) » En présence de * Eric Arquis, président de l’[Association Française de Mécanique – AFM](http://afm.asso.fr/) * Nicolas Moës, membre de l’Académie des sciences Programme : **11 :00** Accueil et visite du [Pôle Mécanique et Technologie](https://spm.univ-rennes1.fr/pole-de-mecanique-et-de-technologie), bât 16, campus de Beaulieu **14 :00** Allocution d’ouverture par Tanguy Rouxel, professeur de l’Université de Rennes 1, et Janine Emile, professeur de l’Université de Rennes 1 et directrice de l’UFR « [Sciences et Propriétés de la Matière](https://spm.univ-rennes1.fr/) », à l’origine de l’initiative de rapprochement entre l’AFM et les étudiants en mécanique du bassin rennais. **14 :20** Présentation de l’Association Française de Mécanique par Eric Arquis, professeur à l’Institut National Polytechnique de Bordeaux, suivi d’un temps d’échange. **14 :50** Intervention d’Olivier Derollepot, responsable calcul Sanden Europe : « Sanden, l’entreprise, ses liens avec le monde académique à Rennes » **15 :10** Conférence de Nicolas Moës, professeur à l’Ecole Centrale de Nantes : « Mécanique des mouvements matériels et immatériels : points de vue théoriques et numériques. », suivie d’un temps d’échange. **16 :0**0 Pause **16 :15** Conférence de M. Yann Gueguen, maître de conférence à l’Université de Rennes 1 : « Mécanique et Verres » 16 :45 Présentation de l’initiative « MécaScienceRennes », un séminaire périodique autour de la recherche en mécanique à Rennes, porté conjointement par l’ENS Rennes (Charles Pontonnier), l’INSA Rennes (Adinel Gavrus) et l’Université de Rennes 1 (Tanguy Rouxel). 17h Clôture

Sur inscription

A l’occasion de l’année de la mécanique et de l’année mondiale du verre, l’Université de Rennes 1, l’ENS Rennes et l’INSA Rennes s’associent pour mettre en lumière ces domaines.

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-12T12:00:00 2022-01-12T17:00:00