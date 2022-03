Journée Marche & Yoga Pommerol Pommerol Catégories d’évènement: Drôme

Pommerol

Journée Marche & Yoga Pommerol, 29 mai 2022, Pommerol.

2022-05-29 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-29 16:30:00 16:30:00

Pommerol Drôme Pommerol Direction : montagne de Raton

Notre civilisation moderne happe nos êtres dans le tourbillon de sa frénésie: en réaction, nous en appelons parfois à la volonté de ralentir !

Le rythme de la sortie respectera les capacités physiques de chacun.e. contact@sentesetcimes.org Pommerol

