Journée Marche Nordique Gymnase des Hauldres – 5 bd Charles De Gaulle – 91450 Etiolles Étiolles Catégories d’évènement: Essonne

Étiolles

Journée Marche Nordique Gymnase des Hauldres – 5 bd Charles De Gaulle – 91450 Etiolles, 8 mai 2022, Étiolles. Journée Marche Nordique

Gymnase des Hauldres – 5 bd Charles De Gaulle – 91450 Etiolles, le dimanche 8 mai à 09:00

_Plus d’informations prochainement…_ Le CDRP 91 organise une journée de découverte et de pratique de la Marche Nordique à Etiolles ! Gymnase des Hauldres – 5 bd Charles De Gaulle – 91450 Etiolles Etiolles Étiolles Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T09:00:00 2022-05-08T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Étiolles Autres Lieu Gymnase des Hauldres - 5 bd Charles De Gaulle - 91450 Etiolles Adresse Etiolles Ville Étiolles lieuville Gymnase des Hauldres - 5 bd Charles De Gaulle - 91450 Etiolles Étiolles Departement Essonne

Gymnase des Hauldres - 5 bd Charles De Gaulle - 91450 Etiolles Étiolles Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etiolles/

Journée Marche Nordique Gymnase des Hauldres – 5 bd Charles De Gaulle – 91450 Etiolles 2022-05-08 was last modified: by Journée Marche Nordique Gymnase des Hauldres – 5 bd Charles De Gaulle – 91450 Etiolles Gymnase des Hauldres - 5 bd Charles De Gaulle - 91450 Etiolles 8 mai 2022 Étiolles Gymnase des Hauldres - 5 bd Charles De Gaulle - 91450 Etiolles Étiolles

Étiolles Essonne