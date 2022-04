JOURNÉE MAGIE

JOURNÉE MAGIE, 16 juillet 2022, . JOURNÉE MAGIE

2022-07-16 – 2022-07-16 Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles au sein de l’Espace Culturel. Journée magie avec close-up dans les bars et restaurants de la ville, et spectacle à 21h dans l’Espace Culturel. Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles au sein de l’Espace Culturel. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville