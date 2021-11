Journée Lupin Étretat, 11 décembre 2021, Étretat.

Journée Lupin Étretat

2021-12-11 09:30:00 09:30:00 – 2021-12-11 20:00:00 20:00:00

Étretat Seine-Maritime Étretat

Lupin un jour, Lupin toujours.

La ville d’Étretat organise une journée spéciale Lupin, le samedi 11 décembre, à l’occasion de l’anniversaire de la naissance de Maurice Leblanc.

Programme :

9h30 – Rendez-vous pour un petit-déjeuner, puis le Flash mob, place du Général de Gaulle (les plus jeunes (6-12 ans) doivent être en blanc de la tête au pied pour représenter le monocle d’Arsène Lupin et les plus de 13 ans doivent être en noir de la tête du pied (chapeau haut de forme noir, cape noire et vêtements noirs).

12h30 – Dégustation d’huîtres sur le perrey offert pour les participants au Flash Mob.

14h – Atelier Lupin pour les enfants (3-11 ans) à la salle Cramoysan (inscription à la mairie d’Etretat).

15h – Enquête ludique au départ de l’Office de Tourisme « Le vol des galets dorés », avec les Itinéraires Bis d’Anaïs (à partir de 12 ans).

15h30 – L’heure du thé lupinien à partager dans les établissements participants.

16h30 – Projection d’un film .

18h30 à 20h – Cocktail de clôture dans le jardin du Clos Lupin.

+33 2 35 27 01 23 http://etretat.fr/

dernière mise à jour : 2021-11-17 par