Vielle-Soubiran Vielle-Soubiran Landes, Vielle-Soubiran Journée Lugazen Vielle-Soubiran Vielle-Soubiran Catégories d’évènement: Landes

Vielle-Soubiran

Journée Lugazen Vielle-Soubiran, 26 septembre 2021, Vielle-Soubiran. Journée Lugazen 2021-09-26 – 2021-09-26 Lugazaut Domaine de Lugazaut

Vielle-Soubiran Landes Vielle-Soubiran EUR 25 Anamasté Yoga & Le Domaine de Lugazaut vous proposent leur première journée Lugazen !

Au programme, une séance de yoga avec Anaïs suivie d’un brunch préparé avec soin par Mélanie et enfin une randonnée dans la forêt autour du domaine.

Offrez-vous une journée de détente dans ce domaine chaleureux en plein nature, à 30 min de Mont de Marsan. Anamasté Yoga & Le Domaine de Lugazaut vous proposent leur première journée Lugazen !

Au programme, une séance de yoga avec Anaïs suivie d’un brunch préparé avec soin par Mélanie et enfin une randonnée dans la forêt autour du domaine.

Offrez-vous une journée de détente dans ce domaine chaleureux. Anamasté Yoga & Le Domaine de Lugazaut vous proposent leur première journée Lugazen !

Au programme, une séance de yoga avec Anaïs suivie d’un brunch préparé avec soin par Mélanie et enfin une randonnée dans la forêt autour du domaine.

Offrez-vous une journée de détente dans ce domaine chaleureux en plein nature, à 30 min de Mont de Marsan. ©lugazaut dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Vielle-Soubiran Autres Lieu Vielle-Soubiran Adresse Lugazaut Domaine de Lugazaut Ville Vielle-Soubiran lieuville 44.07593#-0.15936