Journée ludo vélo : grande chasse aux énigmes Caen, 24 juillet 2022, Caen.

Journée ludo vélo : grande chasse aux énigmes Centre Sportif de la Haie-Vigné 135 rue de Bayeux Caen

2022-07-24 09:30:00 09:30:00 – 2022-07-24 17:00:00 17:00:00 Centre Sportif de la Haie-Vigné 135 rue de Bayeux

Caen Calvados

Pédalez en résolvant des énigmes et partez à la chasse aux indices précieux !

Distribution d’un road book-circuit avant le départ.

Circuit d’environ deux heures le matin, et deux heures l’après-midi (allure modérée, accessible à tous).

Repas partagé le midi.

Résultats du jeu à l’issue du goûter vers 16h30.

En famille, adultes et enfants accompagnés (à partir de 10 ans).

Apporter son repas du midi, des encas pour le goûter, de l’eau et des vêtements adaptés pour la journée.

Accueil café, thé, chocolat à partir de 9hPédaler en sécuritéEntretien du vélo : pneus, éclairages avant/arrière, freins, sonnetteCasque et gilet obligatoires pour les moins de 12 ans et fortement conseillés pour les adultesGilet réfléchissant obligatoire de nuit, en cas de faible visibilité et hors agglomérationPour les balades nocturnes, se munir d’une lampe frontalePrévoir des vêtements adaptés et de l’eau

Centre Sportif de la Haie-Vigné 135 rue de Bayeux Caen

