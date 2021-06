Journée Ludo vélo Caen, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Caen.

Journée Ludo vélo 2021-07-11 09:30:00 09:30:00 – 2021-07-11 16:30:00 16:30:00 135 rue de Bayeux 135 Rue de Bayeux

Caen Calvados

Dans le cadre de » Vivre ma ville à Vélo-à pied « , roulez et marchez dans la ville au contact de la nature, partez pour une grande chasse aux énigmes à vélo.

Un circuit à base d’étapes avec des énigmes à résoudre à résoudre en famille (à partir de 10 ans) au fil de la journée.Rdv à 9h45 au centre sportif de la Haie-Vigné (135, rue de Bayeux)Distribution d’un road book avant le départDe 10h à 12h : 1er circuit à allure modérée (accessible à tous)Déjeuner partagé sur place (prévoir son repas et eau pour la journée)De 14h à 16h : 2nd circuitRésultats du jeu à l’issue du goûter vers 16h30

Renseignements et inscription obligatoire : 02 31 30 45 01 ou 06 13 37 29 56

© Ville de Caen – Alice Pasqualotti

+33 2 31 30 45 01

dernière mise à jour : 2021-06-28 par