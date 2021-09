Saint-Martin-de-Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes, Saint-Martin-de-Seignanx Journée Littérature Jeunesse Saint-Martin-de-Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Catégories d’évènement: Landes

Saint-Martin-de-Seignanx

Journée Littérature Jeunesse Saint-Martin-de-Seignanx, 25 septembre 2021, Saint-Martin-de-Seignanx. Journée Littérature Jeunesse 2021-09-25 09:00:00 – 2021-09-25 17:30:00 Place du marché Place Jean Rameau

Saint-Martin-de-Seignanx Landes Venez profitez d’une journée autour de la littérature jeunesse. Au programme des ateliers avec une illustratrice (Clara Lefebvre), un artiste plasticien (Youri Fernandez), des lectures animées

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Martin-de-Seignanx Autres Lieu Saint-Martin-de-Seignanx Adresse Place du marché Place Jean Rameau Ville Saint-Martin-de-Seignanx lieuville 43.54132#-1.38685