Deux-Svres Voulmentin EUR 120 Venez créer votre carte de voeux à l’Atelier de Gravure, avec Anne-Sophie Delion. Un bon prétexte pour découvrir ou redécouvrir la linogravure. Réalisation carte 1 ou 2 couleurs, sur 1 ou 2 jours. Fournitures comprises dans le tarif.

Venez créer votre carte de voeux à l'Atelier de Gravure, avec Anne-Sophie Delion. Un bon prétexte pour découvrir ou redécouvrir la linogravure. Réalisation carte 1 ou 2 couleurs, sur 1 ou 2 jours. Fournitures comprises dans le tarif.

Apportez votre pique-nique (possibilité de réchauffer sur place).

Apportez votre pique-nique (possibilité de réchauffer sur place). +33 6 83 13 19 13 Marie-Laure Rouger

