Journée libre avec des initiations et jeux Saint-Leu-d’Esserent, 29 août 2021, Saint-Leu-d'Esserent. Journée libre avec des initiations et jeux 2021-08-29 10:00:00 – 2021-08-29 18:00:00

Saint-Leu-d'Esserent Oise Saint-Leu-d'Esserent Libre circulation pour les piétons, les vélos, les rollers et les trottinettes. Initiations encadrées de vélos et de rollers pour les plus jeunes avec la présence du club de rollers de Creil – casque obligatoire et protections vivement recommandés. Présence d'un foodtruck le midi et d'un glacier l'après-midi (tables et chaises à dispositions) Zone de lecture et de jeux : bacs à livres, magazines et transats. N'hésitez pas apporter vos jeux de société ! – Route fermée à la circulation de la place Baroche à l'abreuvoir aux Moines – +33 3 44 56 05 34 https://www.saintleudesserent.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-02 par SIM Picardie – Office de Tourisme Creil Sud Oise

