Journée libre au Parc des Tulipes Wattrelos Tourisme, 21 avril 2022, Wattrelos.

Comme les hollandais, vous êtes fan des tulipes ? Le parc Keukenhof est fait pour vous et vous attend avec ses 32 hectares et ses sept millions de tulipes. Un événement rare, à ne pas manquer, le parc n’ouvrant que 6 semaines par an. À découvrir sans modération ! Jeudi 21 avril 2022 Départs de Tourcoing, Wattrelos et Wasquehal Tarifs* : 58€ pour les adhérents – 73€ pour les non-adhérents comprenant le transport, l’entrée au Parc Keukenhof, les assurances assistance et rapatriement. Inscriptions avant le 1er avril 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

58€ pour les adhérents – 73€ pour les non-adhérents

Dans le cadre de notre programme de visites et excursions

Wattrelos Tourisme 189 rue Carnot Wattrelos Wattrelos Centre-Ville Nord



