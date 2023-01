Journée LGBT Tardets-Sorholus, 21 janvier 2023, Tardets-Sorholus Tardets-Sorholus.

Journée LGBT

Bar du Trinquet Prefosta Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques Prefosta Bar du Trinquet

2023-01-21 – 2023-01-21

Prefosta Bar du Trinquet

Tardets-Sorholus

Pyrénées-Atlantiques

Tardets-Sorholus

EUR 15 Journée organisée en Soule par les personnes LGBTQIA+ et leurs allié.e.s et camarades pour donner la parole et leur place aux LGBTQIA+ du Pays Basque intérieur.

Nous recherchons des bénévoles.

12.00: apéro

13.30: repas bertso ( sur réservation)

18.00: entrexatak taldea (chants polyphoniques de femmes)

20.00: altxalili show (lâcher de créature made in local lgbtqia et band)

20.30: pintxo ( tapas)

22.00: euskabaret ( groupe de musique théâtrale d’Iruñe)

00.00: zetkin & DJ (punk féministe)

Journée organisée en Soule par les personnes LGBTQIA+ et leurs allié.e.s et camarades pour donner la parole et leur place aux LGBTQIA+ du Pays Basque intérieur.

Nous recherchons des bénévoles.

12.00: apéro

13.30: repas bertso ( sur réservation)

18.00: entrexatak taldea (chants polyphoniques de femmes)

20.00: altxalili show (lâcher de créature made in local lgbtqia et band)

20.30: pintxo ( tapas)

22.00: euskabaret ( groupe de musique théâtrale d’Iruñe)

00.00: zetkin & DJ (punk féministe)

+33 6 42 54 55 25

Tardets

Prefosta Bar du Trinquet Tardets-Sorholus

dernière mise à jour : 2023-01-13 par