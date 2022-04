Journée Les Sabots du Relais Launois-sur-Vence, 19 juin 2022, Launois-sur-Vence.

Journée Les Sabots du Relais 25, avenue roger ponsart Launois-sur-Vence

L’association Les Sabots du Relais renouvelle sa journée pour vous faire découvrir les merveilles du monde rural. Au programme des démonstrations tout au long de la journée :- Tripot ou trépigneuse (ancêtre de la batteuse datant du début 20ème siècle)- Charronage- Cardeuse- Fabrication de cordes à l’ancienne- Ferrage des chevaux avec le maréchal ferrant- Travail avec les chevaux de trait ardennais- Démonstration du travail de chien de troupeau- Attelage de boeufsAvec aussi des balades en calèche dans Launois-sur-Vence, de la musique avec les Sonneurs de trompes de chasse “Les Échos du Cerf-va-Aux” et le groupe folklorique ardennais “Les Ramounis”Deux représentations du spectacle “Bosséval 1890” à 15h 30 et 17h. Vous pourrez également retrouver au relais :Une ferme pédagogique, une exposition de matériel ancien utilisant la traction animale, un atelier Restauration de matériel d’attelage, des exposants, un tourneur sur bois et l’exposition d’un omnibus et d’un coupé du 19ème siècle, classés monuments historiques et voués à être restaurés dans le but de proposer des expériences insolites ! Buvette et restauration sur place ainsi qu’un jeux quizz.

lessabotsdurelais@gmail.com +33 7 49 52 34 56 https://www.lessabotsdurelais.fr/

