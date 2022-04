Journée “Les pieds dans la terre”

Journée "Les pieds dans la terre", 26 avril 2022

2022-04-26 – 2022-04-26 Atelier dessin "paysage de ma campagne" avec Laure à partir de 7 ans (peindre avec des végétaux et des tampons).

