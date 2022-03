Journée l’autisme Marché saint-jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

A l’occasion de la Journée Mondiale de sensibilisation à l’Autisme, Autis’mo vous donne rendez-vous sur le marché de plein vent de 9h à 12h. Communication et sensibilisation auprès des habitants sur l’autisme et vente d’objets artisanaux ainsi que des crêpes et gâteaux. Les enfants des ALAE ont pour cette journée fait des poèmes ou des dessins pour exprimer « La différence », exposition de leurs créations sur le stand. Venez nombreux. Saint-Jean Marché Place François Mitterrand 31240 saint-jean saint-jean

