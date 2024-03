Journée Latino avec Chris Paggi #2 Le Cornemuse Arleuf, samedi 15 juin 2024.

Chris Paggi (Champion de France Salsa en Troupe 2016 ) et intervenant sur de nombreux festivals internationaux en France et dans de nombreux pays sera au Cornemuse le Samedi 15 juin. Il est reconnu et réputé dans le monde entier pour sa pédagogie. Il a formé de nombreux professeurs. Il sera là pour vous initier à la Salsa et à la Bachata et vous pourrez profiter d’une soirée de mise en application. Installé depuis 2 ans dans le Morvan, il transmet ses connaissances à de nombreux élèves dans toute la région. Il sera pour la première fois à Arleuf donc ne loupez pas sa présence. Au programme 16H30 Stage Salsa Débutant 17H30 Stage Bachata Débutant. puis on prend un moment pour se restaurer et on enchaine à 21H avec une initiation (animation ) Latino puis soirée latino Salsa Bachata Merengue… Les stages sont ouverts et accessibles à tous Si vous n’avez jamais dansé ou si vous avez quelques notions, cet événement est fait pour vous. Venez découvrir la culture et l’univers latino. Partage et convivialité seront au rendez vous

12€ le stage, 20€ les deux

Initiation latino à 21h gratuit

Soirée dansante à 21h30 à 5€

PASS 25€ Les 2 stages, l’initiation et la soirée

Lien présentation Chris Paggi https://www.youtube.com/watch?v=cVx1z6_GwaE 12 12 EUR.

Début : 2024-06-15 16:30:00

fin : 2024-06-15 23:30:00

Le Cornemuse 93 Route du Haut Morvan

Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@lecornemuse.com

