Journée jobs Maison du Temps Libre Limoges, mercredi 10 avril 2024.

Journée jobs La Journée Jobs est un évènement organisé par Info Jeunes Limoges et ses partenaires à destination des jeunes qui sont à la recherche d’un job en France ou à l’étranger, de conseils… Mercredi 10 avril, 13h00 Maison du Temps Libre Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T13:00:00+02:00 – 2024-04-10T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-10T13:00:00+02:00 – 2024-04-10T18:00:00+02:00

Au programme : plus de 1000 offres de jobs dans des secteurs aussi variés que l’agriculture, l’animation, l’industrie, le commerce, la propreté, l’hôtellerie-restauration et les services à la personne. Plus de 20 entreprises seront présentes pour rencontrer et présélectionner les candidat·es.

De nombreux partenaires se mobiliseront afin d’animer des espaces conseils pour informer et accompagner les jeunes dans leurs démarches :

– Rédiger un CV et une lettre de motivation

– Se préparer aux entretiens de recrutement

– Trouver un job à l’étranger

– Droit du travail

Dans le cadre de la campagne « Des idées pour ton été ! », des alternatives aux jobs d’été seront également présentées aux jeunes : chantiers de jeunes bénévoles, partir au pair, séjours linguistiques, bons plans vacances…

Les Associations / entreprises présentes :

AGRICULTURE

ANEFA 87

ANIMATION/SPORTS

VILLE DE LIMOGES

UFCV

ADEF Résidences Vacances

Association INTER’VAL

Communauté de Communes du Haut Limousin en Marche

VASSIVIERA

Communauté de Communes Ouest Limousin

ALSEA / INTERVAL

AIDE AUX PERSONNES

SANTÉ / SOCIAL

ACTID 87

ADPAD

AGEMAD Panazol

All Services / SADPAH / SAP 87

ADOM Limousin

ALSEA 87

CCAS Limoges

Sénior Compagnie

EHPAD LE NID

O2 Limoges

SAP 87

COMMERCE / VENTE

Centre Commercial La Coupole

LEROY MERLIN

GARDE D’ENFANTS

LouKIDou

L’Isle aux Enfants

INTERIM

ACTO Saison

OPTINERIS

Start People

RANDSTAD

HÔTELLERIE / RESTAURATION

CCAS Limoges

CROUS Limoges

Bar Brasserie Les Voyageurs (Beaulieu sur Dordogne)

VASSIVIERA

ACCUEIL / TOURISME

Office de Tourisme – Le Lac de Vassivière

HUTTOPIA 24

MANUTENTION

Chapiteaux TIXIER

JOBS A L’ETRANGER

Info Jeunes – Limoges

Maison du Temps Libre 2 Rue Louis Longequeue, 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

job emploi