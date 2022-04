Journée Jobs d’été Région Ile-de-France Saint-Ouen-sur-Seine Catégories d’évènement: Saint-Ouen-sur-Seine

Seine-Saint-Denis

Journée Jobs d'été

Région Ile-de-France, le vendredi 13 mai

Région Ile-de-France, le vendredi 13 mai à 10:00

**Trouve un job et des bons plans pour taffer cet été !** **+ de 5000 offres à pourvoir !** Viens décrocher ton job parmi les 40 entreprises présentes et les 5 000 offres d’emplois proposées pour l’été 2022 : Baby-sitting, accueil dans un camping, vente de glaces sur les plages, centres aérés, hôtellerie-restauration, tourisme, travaux saisonniers agricoles, commerce… Le CIDJ et le réseau Info Jeunes Île-de-France te donnent rendez-vous le vendredi 13 mai 2022 de 10h à 18h à la Région Île-de-France – 8, bd Victor Hugo à Saint-Ouen – Lignes 13 et 14 Ⓜ Mairie de Saint-Ouen [https://www.jobs-ete.com/](https://www.jobs-ete.com/)

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Proposée par le CIDJ et le réseau Info Jeunes Île-de-France Région Ile-de-France 8 boulevard victor hugo, saint-ouen Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis

