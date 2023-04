Journée jobs d’été Ile-de-France 2023 Région Ile-de-France Saint-Ouen Catégories d’Évènement: île de France

La journée Jobs d’été, ce sont des milliers de postes, des entretiens avec 40 employeurs, un programme 30ème anniversaire. Le CIDJ et le réseau Info Jeunes lancent la Journée Jobs d’été Île-de-France le jeudi 6 avril 2023. L’entrée est gratuite sur inscription sur la page de l’événement sur www.jobs-ete.com Les employeurs recruteront pour des milliers de postes en Ile-de-France pour la saison d’été dans les secteurs de l’Accueil, de l’Animation, de la Banque/Assurance, du Commerce et de la Distribution, de la Gestion et de la Restauration. Les conseillères CIDJ-Eurodesk guideront ceux qui recherchent un job à l’étranger. Des conseillers Pôle emploi seront présents avec des offres de jobs. Des conseils, des guides et des vidéos pour se préparer Pour décrocher un job, il faut anticiper et bien préparer sa candidature. Les infos clés sont sur www.jobs-ete.com dans des vidéos et des guides. Le guide Trouver un job en Ile-de-France résume les conseils pour rédiger son CV, sa lettre de motivation, réussir ses entretiens et ses premiers pas dans l’entreprise, trouver un job insolite. Le guide Trouver un job à l’étranger donne la méthode, notamment pour cibler un poste selon son niveau linguistique, les pistes, les secteurs où chercher. jobs-ete.com le site national de l’opération Jobs d’été du réseau Info Jeunes Le site jobs-ete.com référence aussi les offres, Journées Jobs d’été et autres rendez-vous locaux en Île-de-France et dans toutes les régions des Centres Info Jeunes. Région Ile-de-France 8 bd Victor Hugo 93400 Saint-Ouen Contact : https://www.facebook.com/CIDJParis https://www.facebook.com/CIDJParis www.jobs-ete.com

