Journée jeux

Journée jeux, 27 octobre 2022, . Journée jeux



2022-10-27 09:00:00 – 2022-10-27 17:00:00 Inscription nécessaire pour les créneaux de jeux vidéo directement en Médiathèque. Chaque jeudi pendant les vacances scolaires (hors vacances de Noël), la Médiathèque se transforme en ludothèque le temps d’une journée avec des jeux de société, jeux de stratégie et aussi des jeux vidéo… À vous de jouer ! dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville