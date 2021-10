Guyancourt Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt, Yvelines Journée jeux : Jeux de société Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Médiathèque Jean Rousselot, le samedi 27 novembre à 15:00

Venez vous amuser autour de jeux divers et variés, de jeux de cartes et de plateaux. Petits et grands sont les bienvenus ! _Tout public_ _Sur réservation_

Réservation sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr

L’occasion rêvée de partager des moments ludiques et pleins de convivialité, en famille ou entre amis. Médiathèque Jean Rousselot 12 Place Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines

2021-11-27T15:00:00 2021-11-27T18:00:00

