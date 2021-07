Journée « jeux et sports bretons » Commana, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Commana.

Journée « jeux et sports bretons » 2021-07-11 11:00:00 – 2021-07-11 19:00:00 Moulins de Kérouat Ecomusée des Monts d’Arrée

Commana Finistère Commana

Toute la journée C’hoarioù Treger proposera démonstrations et initiations aux jeux traditionnels populaires comme le Krog perchenn (perche à l’ancienne sur le côté), distokañ ar c’hravaz (soulever de civière), reudañ an ahel karr (essieu à une main), sachañ war ar vazh a benn (tire du bâton par les bouts), sachañ war an tortis (tire à la corde), kilhoù Treger (quilles du Trégor) ; toulloù ar c’hazh (trous du chat), etc.

Une autre activité sportive spectaculaire du territoire sera mise à l’honneur : le lancer de couteau et de hache ! Marie-Claire Le Tessier, vice-championne du monde et Anthony Stephan, pionnier de la discipline en Bretagne et fondateur des premiers clubs du Finistère, des Côtes d’Armor et d’Ile et Vilaine viendront vous initier à leur pratique.

Et qui dit fête, dit bien-sûr buvette, restauration (avec stands crêpes et les crêpes au fourneau de Bertrand Cabon) et musique avec les déambulations chantées d’Axel Landeau et les prestations uniques des Bigerniel Kozh Popular International Philanthropic Orchestra !

Initiations possibles tout au long de la journée. En partenariat avec C’hoariou Treger, Les Korrigans du Wic, La Pointe de la Presqu’île pleubiannaise.

14h30 et 16h30 : démonstration de lancer de hache à différentes longueurs.

15h30 : Serge Falezan, président de C’hoarioù Treger et du Comité régional du Sport en Milieu Rural de Bretagne proposera une causerie autour de l’histoire, de la pratique et des enjeux de ces disciplines qui font la richesse de notre territoire.

contact@ecomusee-monts-arree.fr +33 2 98 68 87 76 http://www.ecomusee-monts-arree.fr/

