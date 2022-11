Journée jeux en famille. Festival itinérant « familles bâtisseuses » Lévignac-de-Guyenne Lévignac-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lévignac-de-Guyenne

Lot-et-Garonne EUR Jeux – Animations organisés par les ludothèques du 47 avec le soutien de la CAF. Tout public

Comme chaque année La Brigade d’Animation Ludique et Les Amis de la Bibliothèque et l’APE vous proposent une journée dédiée au jeu de construction. Un moment à venir partager en famille. infos supplémentaires sur l’affiche ci-dessous. Jeux – Animations organisés par les ludothèques du 47 avec le soutien de la CAF. Tout public

