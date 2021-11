Lévignac-de-Guyenne Lévignac-de-Guyenne Lévignac-de-Guyenne, Lot-et-Garonne Journée jeux en famille. Festival itinérant “familles bâtisseuses” Lévignac-de-Guyenne Lévignac-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lévignac-de-Guyenne

Lot-et-Garonne

Journée jeux en famille. Festival itinérant “familles bâtisseuses” Lévignac-de-Guyenne, 14 novembre 2021, Lévignac-de-Guyenne. Journée jeux en famille. Festival itinérant “familles bâtisseuses” Lévignac-de-Guyenne

2021-11-14 10:00:00 – 2021-11-14 18:00:00

Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne Lévignac-de-Guyenne Jeux – Animations organisés par les ludothèques du 47 avec le soutien de la CAF

Tout public

Comme chaque année La Brigade d’Animation Ludique et Les Amis de la Bibliothèque vous propose une journée dédiée au jeu de construction. Un moment à venir partager en famille. infos supplémentaires sur l’affiche ci-dessous.

Le protocole sanitaire de la structure a été validé par la préfecture du Lot-et-Garonne dont vous trouverez son contenu ci-après Jeux – Animations organisés par les ludothèques du 47 avec le soutien de la CAF

Tout public

Comme chaque année La Brigade d’Animation Ludique et Les Amis de la Bibliothèque vous propose une journée dédiée au jeu de construction. Un moment à venir partager en famille. infos supplémentaires sur l’affiche ci-dessous.

Le protocole sanitaire de la structure a été validé par la préfecture du Lot-et-Garonne dont vous trouverez son contenu ci-après +33 6 95 43 75 01 Jeux – Animations organisés par les ludothèques du 47 avec le soutien de la CAF

Tout public

Comme chaque année La Brigade d’Animation Ludique et Les Amis de la Bibliothèque vous propose une journée dédiée au jeu de construction. Un moment à venir partager en famille. infos supplémentaires sur l’affiche ci-dessous.

Le protocole sanitaire de la structure a été validé par la préfecture du Lot-et-Garonne dont vous trouverez son contenu ci-après Lévignac de Guyenne

Lévignac-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Lévignac-de-Guyenne, Lot-et-Garonne Autres Lieu Lévignac-de-Guyenne Adresse Ville Lévignac-de-Guyenne lieuville Lévignac-de-Guyenne