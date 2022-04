Journée Jeux en Famille – Avril 2022 Espace Envol, 2 avril 2022, L'Herbergement.

Journée Jeux en Famille – Avril 2022

le samedi 2 avril à Espace Envol

Le collectif Bulles de parents, en association avec l’heR D’enVie, est heureux de vous inviter à une journée Jeux en Familles ! Elle aura lieu le samedi 2 avril de 10h à 13h et de 15h à 18h30, Espace Envol à L’Herbergement. L’entrée est libre et gratuite. Vous pouvez venir jouer de 0 à 99 ans (et plus). Au programme : jeux sensoriels, jeux géants, parcours motricité, espace zen… Nous avons hâte de partager ce moment avec vous ! C’est aussi l’occasion de se rencontrer et de discuter.

Gratuit. Sans inscription.

Espace Envol 17 rue de la Gare 85260 L’Herbergement L’Herbergement Le Blaison Vendée



