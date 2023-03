Journée jeux de société au Cercle de la Renaissance Cercle de la Renaissance Marignane Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Journée jeux de société au Cercle de la Renaissance
82 avenue Jean Jaurès
Marignane

2023-03-18 – 2023-03-18

Bouches-du-Rhône Divers jeux conviviaux et activités de loisirs vous sont proposés : jeux vidéos, cartes à jouer TCG, jeux de rôle, rétrogaming et arcade, ateliers logiciel, anime Manga. Ce programme évoluera au cours des prochaines rencontres.

Le jeu représente un moment important de lien avec l’autre et de sociabilité. Ambiance fun assurée ! Envie de vous divertir ? Venez passer un moment ludique au Cercle de la Renaissance. Sont prévus des jeux de société, et la découverte de nouvelles activités pour de prochains rendez-vous.

Vous êtes attendus nombreux ! +33 6 66 40 23 35 Cercle de la Renaissance 82 avenue Jean Jaurès Marignane

