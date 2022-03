JOURNÉE JEUX DE RÔLES Lattes Lattes Catégories d’évènement: Hérault

Lattes Hérault Lattes C’est une première chez Maître Renard ! Vous le vouliez, nous l’avons fait. Rendez-vous pour une journée dédiée aux JDR (ou jeux de rôles) Que vous soyez amateur ou confirmé, profitez de ce moment pour découvrir nos nouvelles références de JDR. Vivez d’intenses campagnes avec nos nouveautés :

– Dune : Aventures dans l’Imperium

– Donjons et Dragons 5

– Chroniques Oubliées Contemporain

– Alien, le Jeu de Rôle

