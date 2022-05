Journée Jeux de Rôles Égletons Égletons Catégories d’évènement: Corrèze

Corrèze Égletons Venez jouer et découvrir le jeu de rôle !

Tournois “Magic : the gathering”, jeux de plateau, boutique de jeux.

Entrée gratuite. Buvette.

De 10h à minuit. Égletons

