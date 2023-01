Journée jeux à la ludothèque Audenge Audenge Catégories d’Évènement: Audenge

Gironde

Journée jeux à la ludothèque Audenge, 21 janvier 2023, Audenge . Journée jeux à la ludothèque 17 Allée Ernest de Boissière Ludothèque Audenge Gironde Ludothèque 17 Allée Ernest de Boissière

2023-01-21 – 2023-01-21

Ludothèque 17 Allée Ernest de Boissière

Audenge

Gironde EUR Vos ludothécaires vous proposent de prolonger le partenariat mis en place avec la médiathèque autour des Nuits de la Lecture avec une journée jeux frisson en accès libre.

Poursuivez l’expérience avec des jeux judicieusement sélectionnés pour l’occasion et pour tous les âges !

Découvrez de véritables pépites !

Horaires d’ouverture de la ludothèque : 10h-12h30 et 14h30-17h30 Vos ludothécaires vous proposent de prolonger le partenariat mis en place avec la médiathèque autour des Nuits de la Lecture avec une journée jeux frisson en accès libre.

Poursuivez l’expérience avec des jeux judicieusement sélectionnés pour l’occasion et pour tous les âges !

Découvrez de véritables pépites !

Horaires d’ouverture de la ludothèque : 10h-12h30 et 14h30-17h30 +33 5 57 05 36 27 Ludothèque 17 Allée Ernest de Boissière Audenge

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Audenge, Gironde Autres Lieu Audenge Adresse Audenge Gironde Ludothèque 17 Allée Ernest de Boissière Ville Audenge lieuville Ludothèque 17 Allée Ernest de Boissière Audenge Departement Gironde

Audenge Audenge Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audenge/

Journée jeux à la ludothèque Audenge 2023-01-21 was last modified: by Journée jeux à la ludothèque Audenge Audenge 21 janvier 2023 17 Allée Ernest de Boissière Ludothèque Audenge Gironde Audenge Gironde

Audenge Gironde