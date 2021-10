Journée jeunes entrepreneurs en économie sociale et solidaire (en visioconférence) Le 108, 18 novembre 2021, Rouen.

**Qu’est-ce que la Journée Jeunes Entrepreneur.e.s en Economie Sociale et Solidaire ?** Lors de cet après-midi en visioconférence sur zoom, les jeunes pourront : * Découvrir un mode d’entreprendre autrement, l’entrepreneuriat en ESS à travers des témoignages inspirants * Proposer et confronter leurs idées pour améliorer la société, répondre à des besoins non satisfaits sur le territoire de la métropole Rouen Normandie (Workshop créativité). Ensemble, les jeunes tenteront de répondre à des problématiques telles que : Comment consommer autrement ? Commencer se déplacer malin ? Comment faciliter les liens intergénérationnels ? … * Confronter leur projet à des professionnels et bénéficier d’expertises (workshop coaching) Pour accompagner les équipes dans leurs projets, elles peuvent compter sur les conseils de coachs, spécialistes issus de structures relevant de de l’ESS. Les espaces de réseautages et de débats permettront d’échanger autour de ce qu’est concrètement un projet d’ESS et de bénéficier de retours d’expérience. **A qui s’adresse cet événement ?** Ouvert aux étudiant.e.s et jeunes – 30 ans de la Métropole Rouen Normandie Information et inscription : [https://www.essnormandie.org/journee-jeunes-entrepreneur-e-s-en-ess-18-novembre-visioconference/](https://www.essnormandie.org/journee-jeunes-entrepreneur-e-s-en-ess-18-novembre-visioconference/)

Gratuit, inscription obligatoire

S’engager dans un projet porteur de sens c’est possible !

