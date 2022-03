Journée Jeunes Chercheurs Faculté des Sciences Economiques Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Au cours de cette journée, les candidats potentiels pour le poste de maître de conférences en « économie du numérique, économie de l’innovation, économie industrielle » auront la possibilité de présenter leurs travaux et de faire connaissance avec les chercheurs et enseignants-chercheurs du CREM. Cette journée se déroulera en présentiel, mais des ajustements potentiels sont envisageables pour une présentation en ligne si besoin. [Profil de poste](https://ged.univ-rennes1.fr/nuxeo/site/esupversions/0449c088-9fa1-46bd-b22f-d490c75a9d82) ### Calendrier Les personnes intéressées peuvent envoyer avant le 13 mars 2022 leur CV et l’article qu’ils souhaitent présenter à cette occasion aux adresses suivantes : * [[silvia-noemi.navarro-prada@univ-rennes1.fr](mailto:silvia-noemi.navarro-prada@univ-rennes1.fr)](mailto:silvia-noemi.navarro-prada@univ-rennes1.fr) * [[thomas.letexier@univ-rennes1.fr](mailto:thomas.letexier@univ-rennes1.fr)](mailto:thomas.letexier@univ-rennes1.fr) * [[eric.malin@univ-rennes1.fr](mailto:eric.malin@univ-rennes1.fr)](mailto:eric.malin@univ-rennes1.fr) Les candidats retenus pour participer à la journée jeunes chercheurs seront contactés au plus tard le 15 mars 2022. Cette journée est indépendante des processus de recrutement pour le poste susceptible d’être vacant. Nous rappelons donc que les dossiers de candidature pour les postes vacants doivent suivre la voie officielle et respecter l’ensemble des contraintes administratives. Site web du CREM : [[https://crem.univ-rennes1.fr/](https://crem.univ-rennes1.fr/)](https://crem.univ-rennes1.fr/) Site web de la Faculté des Sciences économiques : [[https://eco.univ-rennes1.fr/](https://eco.univ-rennes1.fr/)](https://eco.univ-rennes1.fr/) La journée « jeunes chercheurs » est organisée par le CREM et la Faculté de Sciences Économiques de Rennes 1. Faculté des Sciences Economiques 7 place Hoche 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

