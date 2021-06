Journée Jazz Salle Jeanne d’Arc, 27 juin 2021-27 juin 2021, Le croisic.

Journée Jazz

Salle Jeanne d’Arc, le dimanche 27 juin à 18:00

Le groupe Joli Cœur, dans sa formule trio, est composé d’une chanteuse Emmanuelle, d’un clavier Jean- Claude et d’un guitariste chanteur Daniel. Emmanuelle possède une longue expérience de la scène, s’étant produite dans de nombreux groupes de Jazz en France, elle s’accompagne à la guitare, chante en anglais et portugais… Expérience radio également, en incarnant récemment une des plus belles voix de FIP FM. Jean- Claude a passé sa vie sur scène. Issu du monde de la chanson, il évolue vers le Jazz et possède depuis un répertoire très large de standards. Daniel, issu également de la chanson dite « Variété » a au fur et à mesure des concerts élargit son répertoire aux classiques de Sinatra, Nougaro et tant d’autres. Le Trio Joli Cœur offre un spectacle résolument Jazzy mais accessible à tous en se produisant régulièrement lors de croisières devant un public essentiellement étranger, lors d’évènements privés et d’entreprises mais aussi et surtout à l’étranger pour de nombreuses Ambassades, Centres Culturels ou Alliance française : Abu Dhabi, Djibouti (19 années) Botswana, Maroc, Tunisie, Grèce… Renseignements auprès de l’office de Tourisme du Croisic (6, rue du Pilori) – Tél. 02 40 23 00 70 Pas de réservation par téléphone – Dans la limite des places disponibles

Public

Le groupe Joli Cœur, dans sa formule trio, est composé d’une chanteuse Emmanuelle, d’un clavier Jean- Claude et d’un guitariste chanteur Daniel. Emmanuelle possède une longue expérience de la …

Salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T18:00:00 2021-06-27T04:00:00