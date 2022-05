Journée : Jardinier et consommer autrement Germigny-sur-Loire Germigny-sur-Loire Catégories d’évènement: Germigny-sur-Loire

Germigny-sur-Loire Nièvre Germigny-sur-Loire Journée « Jardiner et consommer autrement » à la salle des fêtes de 10h à 18h à GERMIGNY SUR LOIRE.

Organisée par l’Association « Les 3 près ».

Sur place : animations toute la journée ateliers pour enfants, sorties nature, producteurs (vin, miel, charcuterie…).

