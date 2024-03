Journée Jardin Orgères-en-Beauce, samedi 6 avril 2024.

Journée Jardin Orgères-en-Beauce Eure-et-Loir

Une excellente manière de fêter en famille ou entre amis l’arrivée du printemps.

Le principe du Troc’ Plantes est simple vous échangez gratuitement des plantes, des arbustes, des boutures, des semis (spontanés, excédents), des graines, des bulbes, des drageons, etc. avec d’autres particuliers passionnés de jardinage.

Plantes potagères, plantes aromatiques, plantes sauvages, fleurs, arbres et arbustes, plantes d’intérieur… Tout ou presque peut participer au Troc !

Cet événement est l’occasion d’encourager la biodiversité en faisant connaître différentes variétés végétales, parfois méconnues, parfois oubliées, parfois même introuvables dans le commerce, et à moindre coût. Pour ceux qui aiment aménager et fleurir leurs espaces verts, c’est le moment de partager vos connaissances, vos expériences et vos techniques de jardiniers amateurs. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 16:00:00

2 Rue de l’Arsenal

Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire mediathequeorgeres@coeurdebeauce.fr

L’événement Journée Jardin Orgères-en-Beauce a été mis à jour le 2024-03-25 par OT COEUR DE BEAUCE