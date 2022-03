JOURNÉE JARDIN AU FIL DE L’EAU. La Ferté-Bernard, 2 avril 2022, La Ferté-Bernard.

JOURNÉE JARDIN AU FIL DE L’EAU. La Ferté-Bernard

2022-04-02 – 2022-04-02

La Ferté-Bernard Sarthe La Ferté-Bernard

De nombreux exposants seront présents : horticulteur pépiniériste, céramiste, sculpteurs, paysagistes, et bien d’autres… et plein d’animations seront organisées autour du thème de la nature pour petits et grands : troc plantes, chasse au trésor, opération zéro déchet, massage parent-enfant. Restauration sur place. Une journée ludique et poétique au profit de 2 associations qui oeuvrent pour les enfants : Pour l’avenir de Jules, et la crèche « Les Queniaux ». Cette manifestation est organisée au profit de 2 associations qui oeuvrent pour les enfants :

– POUR L’AVENIR DE JULES

Jules est un petit français en situation de handicap soigné aux USA d’une forme sévère de maladie de Lyme chronique et co-infections.

http://pourlavenirdejules.wix.com/association

Facebook : @pourlavenirdejules

– CRECHE MULTI-ACCUEIL « LES QUENIAUX »

Etablissement situé à Lombron qui accueille des enfants handicapés et autistes.

https://www.mairie-lombron.fr/education-jeunesse-aide-a-la-personne/multi-accueil-les-queniaux/

De nombreux exposants :

Horticulture & pépinières – Les Serres du Perche

Broderie – Catherine CHEVALOT

Ferronnerie – David HOUVET

Savons de Marseille – Evelyne FAURE

Insectes utiles – SEPENES

Cidrier et apiculteur – Cidrerie Ruchers du Perche

Aménagement jardin – Pierre à Feuille

Sculpture – LOLEKArtiste – Maryvonne FIERFOL

Epices – Safran du Perche

Céramiste – Cool’ Heure d’Argile

Artisan du bois – Pierre TAURIN

Céramiste raku – Sylvie JARDIN

Confitures – La fée confiture

Epices – Les Epices Ikori

Plantes aromatiques et médicinales – Le Jardin d’un Rêve

Mais aussi, pour les petits et les grands, de nombreuses animations tout au long de la journée :

Evènement enfant et handicap :

Chasse au trésor :

Les enfants et leurs parents seront amenés à s’interroger sur les richesses du handicap en découvrant des mots cachés dans des énigmes. Les symboles des différentes catégories de handicap seront illustrés et expliqués. En reconstituant la phrase mystère, ils récolteront leurs chocolats et seront invités à s’exprimer sur ce thème (un petit poème ou Haïku).

Animation sensorielle :

Se mettre dans la peau d’une personne aveugle : Avec l’association Voir Autrement, David Bigot vous masquera pour un parcours sensoriel. À votre arrivée, nous vous inviterons à créer une velue à l’aveugle et découvrir vos talents cachés. Il y aura également d’autres jeux lors de cette animation sensorielle.

Ateliers et découvertes :

Atelier Osier :

Démonstration et animation d’atelier de fabrication de mangeoires à oiseaux et à poissons.

SEPENES : Atelier de présentation des insectes polinisateurs, la protection que l’on peut leur apporter, et comment faciliter leur survie et le maintien de l’aide qu’ils peuvent apporter au développement de la végétation. Observation grâce à un instrument et de précision.

Evènement presque zéro déchet QNSCNT :

Déchet : Nous avons conçu notre évènement en pensant à notre impact écologique : Les verres seront consignés et nous ferons un ramarchage* avec l’association QNSCNT et les déchets récoltés serviront à remplir une sculpture de la velue en matériaux de récupération.

Cette velue sera mise à l’eau afin de symboliser le septième continent de déchet qui

Cécile BOURBON, Présidente du Club du Perche 2020-2021

Association de loi 1901 n° W284000939 Sous-préfecture de Nogent-le-Rotrou le 7 janvier 2015

INTERNATIONAL INNER WHEEL http://www.innerwheel.fr – E-mail: iwclubduperche@gmail.com

dérive au large du Pacifique et ainsi sensibiliser à l’impact de nos déchets.

* Ramachage : Venue de Suède, cette pratique s’importe dans nos contrées européennes depuis quelques années. Ramarcher, c’est faire une randonnée pendant laquelle on ramasse des déchets trouvés sur son chemin. À l’origine, les Suédois le font en courant. On appelle cela le « plogging » : un condensé du mot anglais jogging (courir) et du mot suédois « plocka upp » (ramasser).

Massage parent-enfant :

Petit temps de partage et de détente autour d’un massage parent-enfant guidé, au rythme d’une comptine sur le jardin ; ou comment s’amuser, se détendre et partager à travers un massage habillé…

Et autre activités et animations : TOMBOLA -TROC PLANTES -DÉMO DE CAPOEIRA.

Pour organiser votre journée, voici le programme prévu :

8h00 Installation

10h00 Ouverture

10h30 QNSCNT 10h30-12h “Dépollution pour la journée des jardins”

11h Capoeira 1/2 h

12h Remplissage d’une velue avec les déchets récoltés, et mise à l’eau

12h30 Discours officiel de la Présidente Cécile Bourbon et la responsable du projet Chantal Bidault, puis apéritif

14h30 Massages parents-enfants

16h Massages parents-enfants

17h Capoeira 1/2 h

17h30 Tombola

18h Fin

Enfin, pour les gourmands, les amies Inner Wheel du Perche vous proposeront une restauration sur place ; vous vous régalerez de galettes et de crêpes sucrées réalisées par nos amies ; vous pourrez aussi vous désaltérer à la buvette.

Retrouvez tout le programme sur la page Facebook Inner Wheel Club du Perche.

Pour tout renseignement, demande d’interview ou photos :

Carine SOMARÉ

lescribe.abc@gmail.com

06 280 290 78

iwclubduperche@gmail.com +33 6 28 02 90 78

La Ferté-Bernard

dernière mise à jour : 2022-03-09 par