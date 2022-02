Journée irlandaise Salle Greyzolon Duluth,Saint-Germain-Laval (42)

Salle Greyzolon Duluth, Saint-Germain-Laval (42), le samedi 12 mars à 14:00

14h-17h stage de danse irlandaise 19 h repas irlandais 21h concert avec WEASEL suivi d’un bal Trad avec les AIXTRADES stage/repas/concert/bal: 32€ /29 (adhérents)/25€ (étudiant/d.d’emploi) stage: 17€/14(adhérents)/8€ (étudiant/d.d’emploi) repas/concert/bal: 27€/24(adhérents)/18€ (étudiant/d.d’emploi) concert/bal: 13€/10 (adhérents)/7€ (étudiant/d.d’emploi) réservation obligatoire pour le stage et le repas fiche de réservation sur le blog d’Aixtrad obligations sanitaires: suivant les normes en vigueur *source : événement [Journée irlandaise](https://agendatrad.org/e/35400) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Les Aix Tradés et Weasel Salle Greyzolon Duluth,Saint-Germain-Laval (42) Rue de la Loire 42260 ST Germain Laval Salle Greyzolon Duluth, 42260 Saint-Germain-Laval, France

